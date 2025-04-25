Индийские спецслужбы выпустили предупреждение об угрозе новых терактов в отношении туристов, сотрудников полиции и железной дороги в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Об этом со ссылкой на источники сообщил индийский телеканал News18.

Согласно источникам, в предупреждении говорится, что «пакистанская Межведомственная разведка (ISI) и связанные с ней террористические организации планируют совершить больше нападений, специально нацеленных на туристов, неместных жителей, сотрудников полиции и кашмирских пандитов, особенно в районах Сринагар и Гандербал».

Источники в разведке также предупредили о возможных терактах, нацеленных на железнодорожную инфраструктуру и железнодорожный персонал.