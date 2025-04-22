Москва обеспокоена стремлением Еревана в ЕС. Армения рискует потерять выгоды ЕАЭС, если Запад втянет ее в свои геополитические игры.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Естественно, вызывает беспокойство стремление Армении в ЕС, потому что такое стремление несовместимо с членством этой страны в ЕАЭС и в своих многочисленных контактах с армянскими коллегами мы об этом говорим», — отметил дипломат.

«Хорошо известно, что благодаря участию в ЕАЭС Армения развивается динамичными этапами, наблюдается рост экономики во всех ключевых для Еревана областях. И это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников», — подчеркнул замминистра.