Таксист, совершивший хулиганские действия в отношении пассажирки в Баку, привлечён к административной ответственности. Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошёл в Насиминском районе.

Женщина по имени Яна пожаловалась в полицию на водителя, вызванного через приложение Bolt, заявив, что он делал ей непристойные предложения по дороге.

В результате расследования был задержан 49-летний А. Магеррамов (имя условное), управлявший автомобилем с номером YB. В его отношении составлен протокол и дело направлено в Насиминский районный суд.

На суде обвиняемый отрицал непристойные предложения, утверждая, что предлагал женщине безалкогольный энергетик и лишь вёл разговор. Он также добавил, что при вызове в полицию был раздражён и повысил голос, за что извинился.

Поскольку заявительница не пришла в суд, была рассмотрена её письменная жалоба. Суд приговорил водителя к 15 суткам административного ареста.