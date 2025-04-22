Грузия будет готова к вступлению в Европейский союз к 2030 году больше других кандидатов. Данное заявление приводится в сообщении партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Грузия встретит анонсированное к 2030 году расширение ЕС самой подготовленной среди всех стран-кандидатов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Тбилиси всё же надеется, что Брюссель направит свои ориентиры на будущее ЕС.

При этом, в заявлении правящей партии заявляется, что Грузия — это независимая страна, поэтому «никто не может заставить её руководство делать шаги, направленные против интересов страны».