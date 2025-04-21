Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в Лерикском, Джалилабадском, Хызинском районах, а также на территории Бинагадинского и Ясамальского районов Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Расследование велось в Управлении по делам, не связанным с уголовным преследованием на основании информации, поступившей из Министерства экологии и природных ресурсов.

В результате незаконной вырубки 413 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, природе был нанесен ущерб на сумму более 207 тыс. манатов.

Уголовные дела возбуждены по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений с причинением крупного ущерба) УК АР и направлены в органы внутренних дел и прокуратуры для предварительного следствия.