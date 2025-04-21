Администрация Дональда Трампа выдвинула Украине условия для завершения конфликта, включая признание аннексированного Крыма российским и отказ от вступления в НАТО. Об этом сообщают западные чиновники со ссылкой на конфиденциальный документ, представленный Киеву на переговорах в Париже 17 апреля. Их слова приводит The Wall Street Journal.

Представитель Госдепа в беседе с журналистами уточнил, что документ содержит «список потенциальных вариантов для обсуждения, а не ультиматум». Ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце недели.

По данным чиновников, предложения США не предполагают легализацию российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда войск РФ. Также, как подчеркивают источники, Вашингтон не намерен ограничивать военную поддержку Киева или блокировать размещение европейских войск в Украине.