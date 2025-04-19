Выросли цены на регулярные рейсы из Петербурга в Азербайджан. Теперь летать в Баку для россиян обойдется дороже на 23% (34,4 тыс. руб.). Также на 17%, с 54,6 тыс. до 63.6 тыс. руб., подскочила стоимость путешествия в Анталью.

Об этом пишут российские СМИ за полтора месяца до начала сезона отпусков.

На ценообразование влияет повышенный интерес к отдельным направлениям. Так, согласно данным «Туту.ру», среди международных направлений в топ-5 наиболее популярных вошли Баку, Минск, Анталья, Батуми и Бишкек. Сильнее всего — на 68-69% — спрос вырос на Минск и Баку.