Азербайджанские пограничники поймали с поличным двух контрабандистов при попытке ввезти на территорию страны около 6 кг наркотиков. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел минувшим днем на служебной территории погранотряда «Горадиз». Пограничники обнаружили брошенный автомобиль марки «ВАЗ-2106» и приступили к поискам владельца, в операции были задействованы БПЛА.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны жители Агдамского района Мамедов Талех Натиг оглу (1989 г.р.) и Исмаилов Ахад Натиг оглу (1991 г.р.), приближавшиеся к автомобилю с пакетами в руках.

В пакетах оказалось 5 кг 800 г марихуаны. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.