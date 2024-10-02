Национальное собрание Франции, являющееся нижней палатой французского парламента, отклонило импичмент президенту Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

13:37 Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) начинает рассмотрение требования левой партии «Неподчинившаяся Франция» об импичменте президента республики Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее сведениям, голосование «в комиссии, состоящей из 73 депутатов, пройдет во второй половине дня».

Как уточняет издание, независимо от исхода голосования «проект резолюции должен быть затем рассмотрен в течение 13 дней конференцией руководителей фракций перед вынесением на пленарное заседание палаты».

Вместе с тем Le Figaro считает, что «инициатива «Неподчинившейся Франции» имеет мало шансов на реализацию, так для ее принятия необходимо одобрение 2/3 депутатов и сенаторов Франции».

Для импичмента, таким образом, нужно, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат. При этом сама «Неподчинившаяся Франция» располагает лишь 73 мандатами.