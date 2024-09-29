Завершение вооруженного конфликта с Арменией и восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана сформировали новую среду на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводит «Азертадж».

Глава МИД отметил, что, положив конец военной оккупации, Азербайджан создал условия для того, чтобы обе стороны в конечном итоге перевернули страницу вражды и начали добрососедские отношения. «Азербайджан продемонстрировал политическую мудрость и волю, предложив Армении мир на равных условиях, в полном соответствии с нормами и принципами международного права на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга. За последний год Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в процессе нормализации путем прямых двусторонних переговоров, в частности, в подготовке проекта двустороннего соглашения о делимитации и демаркации государственной границы, комплекса мер укрепления доверия. Азербайджан продолжит продвигать этот процесс, действуя с сильным чувством ответственности не только за свою национальную безопасность и благополучие, но и за лучшее будущее всего региона», – подчеркнул министр иностранных дел.