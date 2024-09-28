В Узбекистане потребовали признать официального представителя МИД России Марию Захарову персоной нон грата.

Также заявление сделал советник главы Минэкологии республики Расул Кушербаев.

Советник главы министерства экологии Узбекистана Расул Кушербаев заявил, что, требуя дать правовую оценку инциденту с избиением школьника на уроке русского языка в Ташкенте, официальный представитель МИД России Мария Захарова вмешалась во внутренние дела его страны. Чиновник заявил, что “это не просто инцидент, который можно оставить без внимания”.

“Пришло время включить Захарову в список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным”, – заявил узбекский чиновник.

Кушербаев отметил, что инцидент в ташкентской школе – это не первый случай, когда русские дипломаты вмешиваются в дела Узбекистана. Чиновник посчитал, что действия Марии Захаровой унижают его страну.