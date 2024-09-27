Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

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27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти.

Памятная дата отмечается в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, ко всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

Страна чтит память героев 44-дневной контрнаступательной операции «Железный кулак», начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на очередную провокацию ВС Армении и положившей конец многолетней армянской оккупации наших исторических земель.

Части ВС Армении, дислоцированные на оккупированных землях Азербайджана, утром 27 сентября 2020 года начали очередной масштабных обстрел позиций азербайджанской армии и прифронтовых населенных пунктов. По приказу Верховного главнокомандующего, президента Ильхам Алиева, азербайджанская армия начала контрнаступления по всему периметру фронта.

– 28 сентября 2020 года в стране объявлена частичная мобилизация в то время, как армия продолжала операцию по освобождению земель.

– 4 октября 2020 года город Джабраил был освобожден от оккупации. Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter.

– 9 октября 2020 года поселок Гадрут был зачищен он оккупантов.

– 10 октября 2020 года Азербайджан и Армения договорились о временном гуманитарном перемирии с целью обмена телами и пленными.

– Уже 11 октября 2020 года ВС Армении нанесли ракетный удар по второму по значимости городу Азербайджана – Гяндже, погибли 10 человек, 40 получили ранения.

– 17 октября 2020 года Гянджа вновь подверглась ракетному удару с территории Армении. Погибли 15 мирных жителей, включая детей и подростков, 55 получили ранения.

– В тот же день были освобождены от оккупации город Физули и несколько сел. Президент Алиев сообщил об этом в обращении к народу.

– 18 октября 2020 года вступило в силу новое соглашение о временном прекращении огня, но и на этот раз Армения его не выполнила.

– От армянских оккупантов зачищен Худаферинский мост XI века, расположенный на реке Араз на ирано-азербайджанской границе. На мосту водружен флаг Азербайджана.

– 20 октября 2022 года город Зангилан освобожден от оккупации.

– 25 октября 2020 года – от оккупантов зачищен город Губадлы.

– 26 октября 2020 года по инициативе США вступило в силу третье гуманитарное перемирие. Армянская армия нарушила и это соглашение, обстреляв позиции ВС Азербайджана из артиллерии.

– 27 октября 2020 года армянская армия применила кассетные бомбы при обстреле города Барда, погибли пять человек, в том числе ребенок.

– 8 октября 2020 года армянская армия во второй раз обстреляли Барду. Кассетные бомбы унесли жизнь 21 мирного жителя.

– 8 ноября 2020 года символ Карабаха, город Шуша, освобожден от оккупации.

– 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией подписано трехстороннее заявление. Армения, признала поражение, обязалась вернуть Азербайджану Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Война завершилась.

20 ноября 2020 года армия Азербайджана вошла в район Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет.

25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район возвращен под контроль Азербайджана.

30 ноября 2020 года армянские силы покинули Лачинский район, который удерживали под оккупацией в протяжении 28 лет.

За 44 дня азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел.

По условиям трехстороннего заявления армянская армия была вынуждена полностью покинуть Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.