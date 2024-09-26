Лейла и Арзу Алиевы организовали акцию по очистке пляжа в Бильгя (фото)

443 Просмотров

26 сентября с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и других членов семьи, а также волонтеров IDEA была проведена акция по очистке побережья в связи с окончанием пляжного сезона.

Акция, проведенная в рамках COP29, была организована на территории общественного пляжа в Бильгя, сообщает «Тренд». Около 2 тонн отходов, собранных участниками акции, которые во время акции были оснащены необходимыми санитарными принадлежностями, были затем переданы на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов ОАО «Темиз Шехер».

Основная цель акции, проводимой под девизом «Пусть берега останутся чистыми!» является пропаганда мер по соблюдению чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами и привлечение людей к мерам по охране морской среды.