Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным продолжать боевые действия «в полную силу» и не отреагировал на призыв о прекращении огня, сообщает его канцелярия.

В среду 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и «Хезболлу» объявить трёхнедельное перемирие для попытки мирного урегулирования конфликта. Среди подписавших заявление — США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада, Австралия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Евросоюз.

Канцелярия Нетаньяху ответила: «Новости о прекращении огня — неправда. Это предложение США и Франции, на которое премьер-министр даже не отреагировал».

«Нетаньяху приказал ЦАХАЛу продолжать боевые действия с полной силой, согласно планам, и операции в Газе будут продолжаться до достижения всех целей», — заявили в офисе премьера.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац позже уточнил, что на севере также не будет прекращения огня. «Израиль продолжит борьбу с „Хезболлой“ до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», — говорится в его заявлении.