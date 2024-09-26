Трамп: Украины больше нет

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, затронул тему военного конфликта между Москвой и Киевом, заявив, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Отрывки из его речи опубликованы в X (бывший Twitter).

По мнению Трампа, Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, поскольку «любая сделка — даже худшая — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

«Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, но все остались бы живы, и каждый дом был бы восстановлен, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет», — сказал он.

Трамп заявил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет», а чуть позже добавил, что «денег на ее [Украины] восстановление не хватит, даже если весь мир объединится».

По его утверждению, власти Украины из-за нехватки солдат используют маленьких детей и стариков.

Трамп снова назвал Владимира Зеленского, который сейчас находится с визитом в США, «лучшим продавцом в истории» и раскритиковал действующие власти США за оказание помощи Киеву.

По мнению политика, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат от демократов, «подтолкнули» конфликт, пообещав поддержку Украине, вместо того чтобы побудить ее к уступкам России: «Байден и Камала позволили этому случиться, обеспечив Зеленского деньгами и боеприпасами».

Трамп также пожаловался на Зеленского за «мелкие грязные клеветнические заявления» в свой адрес, не уточнив, что имеет в виду. В недавнем интервью The New Yorker Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить российско-украинский конфликт, хотя политик постоянно утверждает это, не приводя деталей своего плана.