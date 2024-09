Азербайджан и Греция обсудили двустороннюю и региональную повестку (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с греческим коллегой Джорджем Герапетритисом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

Согласно информации, стороны обсудили двустороннюю и региональную повестку дня между Азербайджаном и Грецией, изучив новые направления сотрудничества.

«Состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Греции Джорджем Герапетритисом. На встрече были подчеркнуты совместные экономические и энергетические инициативы, демонстрирующие важность регионального многопланового сотрудничества», – говорится в сообщении МИД Азербайджана в Х.

Foreign Minister of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with his counterpart FM of Greece, George Gerapetritis on the sidelines of the #UNGA79.

Ministers discussed bilateral and regional agenda between Azerbaijan 🇦🇿 and Greece 🇬🇷, exploring new avenues for cooperation. pic.twitter.com/4D5BpNZOxs

