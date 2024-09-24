Соловьев призвал отправить Путина в отставку

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В вечернем эфире телеканала «Россия-1» 22 сентября российский пропагандист Владимир Соловьев неожиданно допустил возможность отставки Владимира Путина, связывая это с улучшением обороноспособности страны и борьбой с коррупцией в Министерстве обороны.

Соловьев отметил, что несмотря на значительные федеральные инвестиции, Россия не строит качественные оборонительные линии и не уделяет должного внимания военной логистике. Он призвал наказать виновных, вне зависимости от их статуса и должностей в различных ведомствах. В пылу своей критики он затронул даже президента.

«Мало просто наказывать виновных. Нужно ставить на их места тех, кто знает, как действовать эффективно. Неважно, какого цвета кошка, главное — чтобы она ловила мышей. Пора переходить к конкретным решениям, даже если это потребует отставки Верховного», — заявил Соловьев, подразумевая Путина, который является Верховным главнокомандующим в России.

Это заявление вызвало шок в студии: один из гостей программы громко ахнул, а сам Соловьев, заметив реакцию, попытался смягчить ситуацию, подчеркнув, что подобные предложения «ему не по рангу». Он быстро перевел ответственность за проблемы в обороне обратно на государственные структуры. Гости программы выглядели растерянными, и в студии повисло неловкое молчание.