Алиев обозначил вектор развития: идеологическая безопасность как основа национальной независимости

393 Просмотров

В своем программном выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва президент Азербайджана Ильхам Алиев актуализировал ракурс идеологической безопасности. Проконстатировав продолжение политики идеологических провокаций против нашей страны, глава государства подчеркнул, что они «не могут здесь пустить корни», благо «им противостоят сильная воля нашего народа и наш национальный дух». Но, по словам И. Алиева, это ни в коей мере «не должно нас расслаблять», и «мы всегда должны разоблачать грязные игры, ведущиеся против нас», что и сегодня осуществляется «как официально, так и на общественном и медиапространстве».

Тем самым президент Азербайджана выделил аспект идеологической безопасности в качестве одного из основополагающих для укрепления нашей национальной независимости. Актуальность призыва И. Алиева проявляется, в том числе в свете происходящего в мире, когда традиционные ценности, выработанные человечеством, подвергаются сознательной деформации, параллельно чему заинтересованные внешние силы пытаются оказать как политико-экономическое, так и культурно-идеологическое давление на те или регионы.

В контексте сказанного под особым углом зрения можно рассмотреть акценты, прозвучавшие в речи президента в преломлении к воспитанию молодежи. Важнейший нюанс тут в том, что это направление президента шло в унисон его выступлениям во время инаугурации в феврале сего года и недавней встречи с преподавателями и студентами Карабахского университета. То есть И. Алиев очень четко демонстрирует, что непосредственно молодежь является одним из важнейших звеньев, которое должно двигать общество вперед на основе вложенных в представителей азербайджанского народа традиционных ценностей и мировоззренческих установок.

В свете отмеченного целесообразно обратить внимание на ту единую линию, которая объединила сказанное президентом страны во время его выступлений на инаугурации, в Ханкенди (20 сентября) и вчера на заседании Милли Меджлиса. Прежде всего отметим, что и в инаугурационной речи И. Алиев важнейшей задачей определил «принятие и впредь мер безопасности». Как раскрыл тогда глава государства, «в результате усиления мер безопасности и укрепления наших границ мы должны защитить себя и от физических, и от идеологических рисков», т. к. последние «не знают границ, особенно в нынешних условиях». Вслед за чем значимым моментом назвал «воспитание молодого поколения в духе патриотизма и национальных традиций», т.к. непосредственно на этой стезе вырисовывается «обеспечение нашего будущего». Подчеркнув, что «идеологические провокации против нас в дальнейшем не только не исключены, но неизбежны», И. Алиев заявил о необходимости приверженности молодого поколения «национальным традициям, национально-духовным ценностям, чтобы их помыслы были чистыми, и никто, пытаясь отравить их мозги, не добился успеха».

В продолжении сказанного 20 сентября в Ханкенди, что очень символично, И. Алиев напомнил, что «в течение 44 дней наша славная Армия каждый день шла вперед, каждый день освобождала от оккупации населенные пункты и, насколько мне известно, в мировой военной истории подобных военных операций не было, ни один человек не покинул поле боя». Данный факт однозначно демонстрирует, что для молодежи, воспитанной в патриотическом духе, «освобождение родных земель стало самой почетной миссией». Поэтому, если наличествует «сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное в национальном духе, то никакая сила не может устоять перед этим народом». На фоне чего президент страны актуализировал защиту семейных ценностей и семейного воспитания, включая активную работу педагогов в воспитании учеников в духе патриотизма.

Данная мысль была развита И. Алиевым в его вчерашнем выступлении перед депутатами, когда воспитание молодого поколения в национальном духе президент страны очертил «основным гарантом будущего развития Азербайджана». Вследствие чего наша молодежь должна быть и образованной, и грамотной, и привязанной к Родине, «не поддаваясь внешнему влиянию». В свете же блестящей Победы во Второй Карабахской войне 2020 года и уникальной антитеррористической операции 2023 года «азербайджанский народ больше всех вправе гордиться своей страной, собой».

Согласимся, что И. Алиев фактически расставил все точки над I, продемонстрировав основные направления идеологического отсека на современном этапе истории, что создает фундамент успешного для государства будущего. В контексте чего представляется важным очень внимательно проанализировать подход к данному ракурсу со стороны общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, заложившего фундамент нынешнего Азербайджана. Определив в своем выступлении на встрече с представителями молодежи страны в 1993 году «молодежь каждого народа, каждой нации, каждой страны его настоящим и будущим», Г. Алиев подчеркнул, что непосредственно молодое поколение «участвует в закладывании фундамента будущего азербайджанского государства, вступившего на путь независимости», в связи с чем на юношей и девушек возлагаются значительные надежды и ответственность. Общенациональный лидер сфокусировал внимание на том, что для «выживания в мире в качестве независимого государства и занятия достойного места в международном сообществе, азербайджанский народ должен подумать об эффективном использовании своего сегодняшнего и завтрашнего потенциала». Посему «уверенное продвижение в будущее» в огромной степени зависит от молодежи Азербайджана», в свете чего «мы проводя в жизнь принципы независимости и используя исторические традиции, возлагаем большие надежды на нашу молодежь, на ее мощную энергию».

Вслед за чем Г. Алиев главными задачами государства, общества и каждого гражданина обрисовал, в том числе «возврат захваченных земель, обеспечение территориальной целостности страны, возвращение к своим очагам беженцев, всех, кто вынужденно покинул места постоянного проживания». И «если мы объединим силы народа, пробудим в нем чувство собственного достоинства, доведем до молодежи примеры героизма, традиционно проявляемого на протяжении всей истории Азербайджана его представителями, несомненно, народ объединится, поднимется, встанет на защиту своей чести, славы, Родины отцов и дедов, своей земли, своего настоящего и будущего, жизни своих детей, внуков и правнуков. Я верю в это. И эти мысли мои основываются на вере в силу нашей молодежи, ее моральный дух, одаренность и патриотизм».

Согласимся, что иначе, как уникальным, сказанное Г. Алиевым не назовешь. Как же он смог направить молодежь на свершение великих дел, как сформировал в них уверенность в правоте азербайджанского народа, фактически выпестовав тех героев, что смели оккупантов с нашей земли.

Аналогично на этой ниве выстраивает свою политику и президент Азербайджана Ильхам Алиев, что позволяет укреплять созданный общенациональным лидером фундамент. Отсюда – четкое следование линии на воспитание в молодежи патриотического духа, актуализация соблюдения выработанных поколениями наших традиционных семейных, национально-культурно-духовных ценностей. Реализация этих задач и позволит Азербайджану двигаться к новым свершениям, уверенно противостоя тем угрозам идеологического характера, которые озвучил глава государства.

Теймур Атаев