Иран хочет начать в США новый раунд переговоров по ядерной программе

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Делегация Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в ходе высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в Telegram-канале.

Арагчи отметил, что пробудет в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем Пезешкиан, в это время он встретится с коллегами из других стран.

«Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике», — сообщил дипломат.