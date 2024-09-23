Иран хочет начать в США новый раунд переговоров по ядерной программе

Делегация Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в ходе высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в Telegram-канале.
Арагчи отметил, что пробудет в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем Пезешкиан, в это время он встретится с коллегами из других стран.
«Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике», — сообщил дипломат.