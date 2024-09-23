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Azercell поздравил студенток, показавших высшие результаты по специальности ИТ

Azercell поздравил студенток, показавших высшие результаты по специальности ИТ

20 сентября руководство Azercell встретилось со студентками, набравшими самые высокие балы на вступительных экзаменах 2023–2024 учебного года по специальности «Информационные Технологии» (ИТ). Встреча состоялась при участии исполнительного директора по Праву, Этике и Комплаенсу Ширин Алиевой, директора департамента Управления Человеческим Капиталом Диляры Гусейновой и Директора департамента Корпоративных Коммуникаций Соны Аббасовой.

«Azercell реализует ряд социальных инициатив, направленных на повышение участия женщин в общественной жизни. Мы гордимся, что среди нашей молодежи есть такие образованные и талантливые девушки. Выбранная вами профессия требует смелости и дальновидности. Как компания, стремящаяся содействовать обучению и профессиональному росту нового поколения специалистов в области ИТ/ИКТ в нашей стране, мы всегда готовы поддержать вас на этом пути. Я верю, что именно благодаря таким талантливым и креативным девушкам, как вы, мы сможем заложить фундамент для построения инновационного и инклюзивного общества», – сказала Ширин Алиева, поздравляя студенток.

Диляра Гусейнова подчеркнула, что во время учебы девушкам будет предоставлена возможность пройти стажировку в Azercell: «Azercell предоставляет широкие возможности для развития молодых специалистов в сфере ИТ/ИКТ. Мы уделяем особое внимание повышению квалификации наших сотрудниц в этой области. Цель компании – поддерживать талантливую молодежь и способствовать вашему становлению как высококвалифицированных профессионалов».

Сона Аббасова в свою очередь рассказала о стратегии корпоративной социальной ответственности компании, уделив особое внимание деятельности, направленной на расширение прав и возможностей женщин, а также их профессиональное развитие.

В рамках встречи студенткам были вручены ценные подарки и бесплатная подписка на тарифный пакет «SuperSən 10GB» сроком на 6 месяцев.

ООО «Azercell Telecom» поздравляет всех абитуриентов, удостоившихся в этом году звания студента, и желает им еще больших успехов и достижений!

Отметим, что список студенток был представлен Государственным Экзаменационным Центром Азербайджанской Республики по итогам отбора на профильные направления обучения.

Azercell поздравил студенток, показавших высшие результаты по специальности ИТ

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