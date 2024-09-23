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Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому

Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому

Армения и любая стоящая за ней страна должны знать, что с нами невозможно будет разговаривать языком шантажа и ультиматума. Мы готовы, способны дать любой ответ и всегда должны быть готовы к этому. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Президент напомнил, что за период, прошедший после Второй Карабахской войны, мы в значительной степени нарастили свою военную мощь. Были созданы новые вооруженные соединения, в несколько раз увеличен численный состав сил специального назначения. Были созданы силы спецназа, коммандоc и их численный состав растет и будет расти из года в год.

По его словам, боеспособность нашей армии растет, оснащение ее техникой обеспечивается и будет обеспечиваться на должном уровне.

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