МИД Азербайджана осудил антиазербайджанское заявление Мелани Жоли

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Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявление главы МИД Канады Мелани Жоли, направленное против суверенитета и территориальной целостности страны, заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

В своем заявлении Жоли отметила, что «азербайджанская военная операция в Карабахе привела к перемещению более 100 000 мирных жителей в Армению и увеличению гуманитарных потребностей», выразив «солидарность с пострадавшими и упомянув о выделении 3,9 миллиона долларов помощи». Она также призвала к переговорам и «защите культурного наследия региона».

«Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление Мелани Жоли от 22 сентября. Вместо того чтобы изучить реальную ситуацию в регионе, где конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился четыре года назад в соответствии с международным правом, министр иностранных дел Канады продолжает искажать факты и поддерживать сепаратистские настроения.

Жоли не признает факт восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом в 2023 году, когда было ликвидировано незаконное присутствие армянских вооруженных сил и сепаратистского режима. Ее высказывания демонстрируют предвзятость канадской внешней политики, направленной на поощрение сепаратизма.

Канадские власти игнорировали этнические чистки и преступления против азербайджанцев в период почти 30-летней оккупации Арменией. В то время как Канада распространяет ложные сведения о недавних антитеррористических операциях Азербайджана, игнорируются права вынужденных переселенцев, пострадавших от агрессии Армении.

Канада не имеет морального права диктовать, как должны быть восстановлены мир и безопасность в нашем регионе. Подобные заявления только препятствуют его развитию», — говорится в комментарии.