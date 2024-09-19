Сегодня отмечается День государственного суверенитета Азербайджана |
Глава МАГАТЭ: С нетерпением ждем COP29 в Баку (фото) |
Баку обвинил Комиссию Конгресса США в неуважении |
Азизов разъяснил причину стремления Азербайджана войти в БРИКС |
Кылыч: Железный кулак Алиева поставил точку на карте сепаратизма |
Как Израиль подготовил и провел операцию «Пейджер» |
Год назад Азербайджан разгромил остатки военных отрядов армян в Карабахе (видео) |
Госдеп пробил новое дно: оружие Армении «ради мира» и зеленый свет Еревану на реэкспорт товаров в Россию |
Глава МИД Великобритании поддержал деоккупацию Карабаха |
Главное Общество

В России существенно возросло число забронированных туров в Азербайджан

В России существенно возросло число забронированных туров в Азербайджан

Туры в Азербайджан на осень россияне в этом году бронируют активнее, чем в прошлом, туроператоры сообщают о росте спроса в несколько раз, информирует АТОР.

Так, «Интурист», «Русский Экспресс» и Coral Travel сообщают о росте популярности осеннего отдыха в Азербайджане в два раза, PEGAS Touristik – о росте на 47%, FUN&SUN и Anex – 20%. По данным туроператора Let`s Fl, объем бронирований путевок в Азербайджан на осень сейчас в 5,5 раз больше, чем год назад.

Средний чек тура составляет 95,5 тыс рублей, за год цены выросли примерно на 19%.

Теги:
Из этой рубрики
Сегодня отмечается День Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда и Агдере
Общество

Сегодня отмечается День Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда и Агдере

2024/09/20, 00:12
Алиев обнародовал публикацию в связи с Днем государственного суверенитета Азербайджана (видео)
Общество

Алиев обнародовал публикацию в связи с Днем государственного суверенитета Азербайджана (видео)

2024/09/20, 00:09
Сегодня отмечается День государственного суверенитета Азербайджана
Общество

Сегодня отмечается День государственного суверенитета Азербайджана

2024/09/20, 00:00
В России существенно возросло число забронированных туров в Азербайджан
Общество

В России существенно возросло число забронированных туров в Азербайджан

2024/09/19, 23:32
Лейла Алиева организовала акцию по посадке деревьев (фото)
Общество

Лейла Алиева организовала акцию по посадке деревьев (фото)

2024/09/19, 23:03
Патриарх Кирилл вручил Пашазаде орден (фото)
Общество

Патриарх Кирилл вручил Пашазаде орден (фото)

2024/09/19, 21:37
Пожар в результате ДТП в Насиминском районе (фото)
Общество

Пожар в результате ДТП в Насиминском районе (фото)

2024/09/19, 18:14
Ильхам Алиев открыл Площадь Флага в Шуше (фото)
Общество

Ильхам Алиев открыл Площадь Флага в Шуше (фото)

2024/09/19, 16:51
Спецдокладчика ООН проинформировали о нарушении прав западных азербайджанцев
Общество

Спецдокладчика ООН проинформировали о нарушении прав западных азербайджанцев

2024/09/19, 15:52