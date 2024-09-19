В России существенно возросло число забронированных туров в Азербайджан

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Туры в Азербайджан на осень россияне в этом году бронируют активнее, чем в прошлом, туроператоры сообщают о росте спроса в несколько раз, информирует АТОР.

Так, «Интурист», «Русский Экспресс» и Coral Travel сообщают о росте популярности осеннего отдыха в Азербайджане в два раза, PEGAS Touristik – о росте на 47%, FUN&SUN и Anex – 20%. По данным туроператора Let`s Fl, объем бронирований путевок в Азербайджан на осень сейчас в 5,5 раз больше, чем год назад.

Средний чек тура составляет 95,5 тыс рублей, за год цены выросли примерно на 19%.