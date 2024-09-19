«Блицкриг» по-азербайджански

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Год назад, 19 сентября 2023 года, Азербайджан дал старт локальным антитеррористическим рейдам на той части территории Карабаха, где были временно размещены российские миротворцы. Для разгрома сосредоточенной там в нарушение всех договорённостей армянской военной группировки понадобилось меньше 24 часов. В истории сепаратистского проекта в Карабахе была поставлена жирная точка. Министерство обороны Азербайджана уже распространяет архивные кадры, ранее неизвестные широкой публики. В эфире местных телеканалов – документальные фильмы, посвященные тем событиям. И Азербайджану действительно есть что отметить и что рассказать.

Антитеррористические рейды 2023 года стали своеобразной «второй серией» 44-дневной войны. Тогда многие эксперты, по большей части «диванные», ждали от Азербайджана этакий «блицкриг», лихую атаку, стремительный марш. Азербайджанская армия выбрала тогда тактику «асфальтового катка» — наступление продолжалось медленнее, чем ждала диванная аудитория, но не останавливаясь даже на час.

Но «молниеносную войну» Азербайджан продемонстрировал в сентябре 2023 года. В Карабахе, который считали природной горной крепостью, операция проводилась с ювелирной точностью. Удары наносились исключительно по военным объектам. Гражданская инфраструктура и мирное население не пострадали. Если и бывает «война в белых перчатках», то это было именно она.

Не менее сложные задачи пришлось решать и в политике. Уровень «армяноцентричности» в ведущих мировых столицах уже тогда не был ни для кого секретом. Но под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева была решена и эта задача. В Карабахе не состоялись ни «косовский», ни «цхинвальский» варианты.

А в том, что такие планы у армянской верхушки были, сомнений нет. В Ереване пытались заигрывать с Россией и Западом одновременно, строили планы, как оставить в Карабахе российских миротворцев после 2025 года, а если не получится, как завести туда миротворцев западных «на плечах» уходящих российских. И совершенно не ждали, что их планы будут и в прямом, и в переносным смысле разбиты азербайджанской армией. И это был как раз тот случай, когда «история грубей расчёта».

И, наконец, то, о чем многим очень неудобно говорить. Уже осенью 2020 года, после окончания 44-дневный войны, Азербайджан предложил мирный выход из ситуации. В Баку объявили, что считают армян Карабаха своими гражданами, что готовы предоставить им политические и гражданские права в полном объеме, призвали к переговорам и реинтеграции. Неофициально эксперты отмечали: пять лет пребывания в Карабахе миротворцев – это «шлюзовая камера», время, за которое сами карабахские армяне должны определиться, собираются ли они оставаться в Карабахе после восстановления суверенитета Азербайджана или же намерены перебираться куда-то — в Армению, Францию, американский Глендейл или на юг России.

Но этот шанс был бездарно упущен по вине Еревана. Где практически с первых дней начали строить планы военного реванша. Вывод армянских войск из Карабаха так и не был завершен. В нарушении всех договорённостей, как было объявлено в Баку на брифинге для аккредитованных в нашей стране дипломатов 8 сентября 2023года, в Карабахе Армения держала 10-тысячную военную группировку, сотни единиц танков, другой бронетехники, реактивной и ствольной артиллерии, средства РЭБ. Переговоры неоднократно срывались. В Карабахе продолжали действовать структуры оккупационной хунты. В первые дни сентября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян умудрился отправить поздравительное послание новому главе хунты Самвелу Шахраманяну, что не просто возмутило Баку — Армения тем самым продемонстрировала, что она не выполняет взятых на себя обязательств и достигнутых договорённостей.

Возможно, даже в этой ситуации ещё оставались шансы на мирный выход. Но в ночь с 18-го на 19 сентября на одной из строящихся автодорог в освобождённых регионах сработали противотанковые мины, установленные армянскими диверсантами. Переход к открытому террору против своего населения Азербайджан терпеть уже не стал. Антитеррористические рейды стартовали через несколько часов после подрывов. И ответственность за бездарно упущенный шанс на мирное решение опять лежит исключительно на Армении.

Наверное, здесь уже можно было бы поставить точку. И выразить надежду, что хотя бы после этого в Ереване включат здравый смысл. Но есть ещё одна сторона вопроса – тот самый массовый выезд карабахских армян. Которые стреканули в Армению по Лачинской дороге, не дожидаясь пока азербайджанские силовики войдут в города Ханкенди, АДР, Ходжавенд… Предложения Азербайджана по реинтеграции повисли в воздухе. Что это было? Понятно, что десятилетия нагнетания ненависти к азербайджанцам не могли не сработать. Нет сомнений, что многие удирали, банально боясь ответственности – за соучастие в преступлениях против азербайджанцев, за сотрудничество с хунтой и т.д.

Но очень трудно исключить, что этот массовый выезд был частью очередной армянской «многоходовки». В Ереване намеренно устраивали шоу на Лачинской дороге — с тем, чтобы потом поднять визг об «этнических чистках», привлечь внимание «цивилизованного мира» и возвращаться в Карабах уже под прикрытием чужих штыков.

И вроде бы кое-что получилось. Персоны, готовые повторять армянские бредни об «изгнании» и жалеть бедных «карабахских армян, вынужденных покинуть свои дома», нашлись. Но конвертировать это в реальные действия Еревану уже не удалось. Армении просто кинули милостыню на «обустройство» карабахцев. Этого вполне хватило, чтобы вызвать справедливое возмущение в Азербайджане, где не помнят такого же внимания к жертвам реальных этнических чисток, устроенных Арменией сначала на своей территории, а затем – на оккупированной азербайджанской. Но армянские планы повторной оккупации Карабаха так и остались планами.

Потому что в Карабах вернулись истинные хозяева. И мир, несмотря на все заигрывание с Ереваном, это признал. Международное право и признанные границы никто не отменял. И чем раньше в Ереване это поймут, тем больше шансов, что в регионе наконец-то наступит настоящий мир.

Отдел политики Minval.az