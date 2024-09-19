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NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров

NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Об этом заявила американская газета The New York Times.

Глава «Хезболлы» Хассан Насралла несколько лет назад заявил о необходимости отказаться от телефонов в пользу простых пейджеров, которые позволяют не выдать местонахождение пользователя.

По информации NYT, израильские разведчики увидели в этом возможность и еще до того, как Насралла решил расширить использование пейджеров, Израиль приступил к реализации плана по созданию подставной компании, которая выдавала бы себя за международного производителя пейджеров.

Проинформированные об операции офицеры израильской разведки заявили изданию, что венгерская компания BAC Consulting, которая производила устройства от имени тайваньской компании Gold Apollo, на самом деле «была частью израильского фронта».

По их словам, были созданы по крайней мере еще две подставные компании, чтобы скрыть настоящие личности людей, то есть офицеров израильской разведки, создававших пейджеры.

Компания бралась и за обычных клиентов, для которых производила ряд обычных пейджеров, но единственным клиентом, который действительно имел значение, подчеркивает газета, была «Хезболла». Изготовленные для группировки пейджеры содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом PETN.

Пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года в небольших количествах, но производство быстро нарастили после того, как глава ливанского движения осудил мобильные телефоны.

По словам трех сотрудников разведки, чтобы осуществить взрывы, Израиль включил пейджеры и отправил им сообщение на арабском языке, которое, как показалось, исходило от высшего руководства «Хезболлы».

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