Гражданское общество Азербайджана требует от ОБСЕ и Совета Европы защиты азербайджанского культурного наследия в Армении

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Более 20 представителей гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо руководству ОБСЕ и Совета Европы. Minval.az со ссылкой на Азертадж представляет письмо:

«Действующему председателю ОБСЕ Иану Боргу.

Генеральному секретарю Совета Европы Алану Берсе.

Мы, как представители гражданского общества Азербайджана, обращаемся к Вам с тем, что сотни тысяч азербайджанцев, которые 36 лет назад были насильственно изгнаны со своей исторической родины, из своих домов в Армении и стали беженцами, до сих пор не могут вернуться в Иреван, Гёйчу и другие исторические места – в Западный Азербайджан.

В Армении, где исторически проживали азербайджанцы, проводилась систематическая кампания, направленная на уничтожение материального и культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам. Это преднамеренное уничтожение продолжается десятилетиями. С болью в сердце отмечаем, что сегодня сохранилась лишь одна из 269 мечетей, зарегистрированных на территории Армении в 1870 году. Кроме того, систематически уничтожались сотни кладбищ, принадлежащих азербайджанцам.

Столица Республики Армения город Иреван некогда состоял из таких районов, как Шехер, Демирбулаг и Тепебаши. Азербайджанцы проживали на этих территориях с момента образования города до конца XX века. Название квартала Тепебаши, построенного и заселённого азербайджанцами, позже было изменено на Конд. Этот квартал является одним из немногих сохранившихся образцов культурного наследия азербайджанцев в Армении. Однако очень жаль, что в рамках систематической работы правительства Армении по стиранию культурного наследия азербайджанского народа квартал Тепебаши планируется полностью уничтожить.

В мае текущего года мы – представители гражданского общества Азербайджана – обратились с открытым письмом к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой принять действенные меры для предотвращения разрушения квартала Тепебаши и направить на эту территорию миссию по установлению фактов. Мы заявили, что готовы к диалогу и взаимодействию с ЮНЕСКО в рамках норм и механизмов международного права, чтобы остановить и восстановить разрушения, призвали ЮНЕСКО взять под свою охрану квартал Тепебаши как уникальный образец мирового культурного наследия, выразили готовность тесно сотрудничать с ЮНЕСКО в работах по мониторингу. Однако мы не получили от ЮНЕСКО ответа на это обращение, равно как и не увидели ни одного заявления об обеспокоенности по этому поводу со стороны Совета Европы, ОБСЕ, которые заявляют, что руководствуются защитой прав человека.

Являющиеся ценными образцами материального наследия азербайджанского народа на территории Армении Иреванская крепость, Ханский дворец, мечеть Аббаса Мирзы и многие другие памятники полностью разрушены. История Голубой мечети, построенной в XVIII веке иреванским правителем Гусейн Али ханом, искажается, она представляется как мечеть, принадлежащая другому народу.

Уничтожение Арменией памятников культуры азербайджанцев грубо нарушает многие международные конвенции, в том числе Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию об охране всемирного наследия, Конвенцию об охране нематериального культурного наследия и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Проводимая Арменией политика этнической чистки нанесла серьёзный ущерб нематериальному культурному наследию Азербайджана. К примеру, гёйчинская ашугская школа, являющаяся одной из основных школ азербайджанского ашугского искусства, включённого ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, сейчас разлучена со своими родными корнями. Армения разрушила памятник и могилу известного азербайджанского деятеля искусства Ашуга Алескера в Гёйчинском махале, где он родился. Это демонстративное оскорбление азербайджанского народа.

Продолжающееся разрушение Арменией культурного наследия Азербайджана нарушает наше право использовать культурное наследие и защищать нашу культуру. Подобное поведение серьёзно препятствует миру, диалогу и усилиям по примирению в регионе.

Мы требуем, чтобы и Совет Европы, и ОБСЕ изложили открытую позицию по указанным вопросам. Потому что нынешнее поведение ничем не отличается от военных преступлений, совершённых Арменией в годы оккупации азербайджанских земель, и отношения к нарушению фундаментальных прав и свобод человека азербайджанских переселенцев. Азербайджанское общество справедливо утратило доверие к ОБСЕ, Совету Европы и ЮНЕСКО. Мы видим, что вскоре после антитеррористической операции, первую годовщину которой мы отмечаем в эти дни, Парламентская ассамблея Совета Европы предприняла предвзятый шаг против азербайджанской делегации. Такое поведение и отношение неприемлемы, их зачинщики не смогут достичь своих целей.

ОБСЕ и Совет Европы не должны рассматривать вопросы через призму двойных стандартов, они должны быть объективными и беспристрастными. Как представители гражданского общества Азербайджана, мы готовы сотрудничать в этом направлении со всеми соответствующими организациями, предоставить дополнительную информацию, быть посредником в усилиях по сохранению материального и культурного наследия азербайджанцев в Армении.

В этой связи призываем вас побудить Армению к восстановлению и сохранению в соответствии с её международными обязательствами культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу. Армения, в соответствии с принципами, отражёнными в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека, должна обеспечить защиту культурно-исторического наследия азербайджанцев, их безопасное и достойное возвращение на родину предков.