Армения обвинила Россию в «подготовке госпереворота»

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Служба национальной безопасности Армении выявила подготовку группы лиц к захвату власти. Уголовное дело возбуждено по факту сговора для узурпации власти с применением насилия.

Сообщается, что семь граждан, включая бывших жителей Карабаха, завербовали других лиц для участия в военных сборах в России с целью последующего вооруженного переворота в Армении.

«Часть завербованных отказалась участвовать, а трое организаторов были задержаны. В отношении остальных объявлен розыск, принимаются меры по выявлению других участников группы», – говорится в сообщении.