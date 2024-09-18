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Компания Маска представила чип Blindsight для восстановления зрения слепым и без глаз

Компания Маска представила чип Blindsight для восстановления зрения слепым и без глаз

Стартап Илона Маска по созданию мозговых чипов Neuralink сообщил во вторник, что его экспериментальный имплантат Blindsight, предназначенный для восстановления зрения, получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус «прорывного устройства».

Метка FDA «прорывного устройства» присваивается определенным медицинским устройствам, которые обеспечивают лечение или диагностику опасных для жизни состояний. Она направлена на ускорение разработки и проверки устройств, находящихся в настоящее время в разработке.

Экспериментальное устройство, известное как Blindsight, «позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв», о чем сообщил Илон Маск.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. При условии, что зрительная кора не повреждена, оно позволит впервые увидеть даже тем, кто слеп от рождения. Чтобы правильно задать ожидания, зрение будет сначала иметь низкое разрешение, как графика Atari, но в конечном итоге оно может стать лучше естественного зрения и позволит вам видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или даже радиолокационном диапазоне длин волн», – сообщил Илон Маск.

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