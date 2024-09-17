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Мероприятие «Startup World Cup» пройдет при поддержке Azercell

Мероприятие «Startup World Cup» пройдет при поддержке Azercell

В этом году впервые в Азербайджане пройдет региональный этап одного из самых престижных мировых стартап-мероприятий «Startup World Cup». Соревнование будет проходить 19 сентября в Университете ADA при спонсорской поддержке лидирующего мобильного оператора страны Azercell.

Организаторами мероприятия выступают компании «Technovate Investments» и «Pegasus Tech Ventures». Поддержка Azercell подчеркивает стремление компании способствовать развитию инноваций, а также стартап-культуры и экосистемы предпринимательства в Азербайджане.

В рамках конкурса местные стартапы получат возможность продемонстрировать свои идеи на международном уровне. Проекты будут оценивать восемь членов жюри, представляющих различные отрасли. Стартап-победитель представит нашу страну на финальном этапе конкурса в США.

Следует отметить, что «Startup World Cup» — это глобальное мероприятие, которое объединяет стартапы, венчурных инвесторов, предпринимателей и всемирно известных экспертов в области технологий. Конкурс проводится в более чем 60 странах мира.

Для получения дополнительной информации о проекте: Startup World Cup.

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