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Кадыров оседлал подаренный друзьями мотоцикл (видео)

Кадыров оседлал подаренный друзьями мотоцикл (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров прокатились по улицам города на белорусском мотоцикле Minsk. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым прокатился по улицам нашей прекрасной столицы. Поездку мы совершили на мотоцикле, который мне подарили наши друзья из Беларуси», — написал Кадыров.

Он также отметил, что остался доволен увиденным. По его словам, Грозный является «уютным, красивым, цветущим и благоухающим» городом, в котором «сделано все для комфортного проживания и отдыха».

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