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Пашинян извинился перед армянами

Пашинян извинился перед армянами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ выбрал «реальную Армению» вместо «исторической». Он извинился за то, что вместе с предыдущими руководителями страны принуждал армян жить в «историческом цикле».

«Я убеждён, что наш народ уже давно сделал свой выбор в пользу реальной Армении. Но мы, управленцы разных времён, не слышали этого и фактически вынуждали наш народ жить в «историческом цикле». За это мы должны просить прощения, и я прошу прощения за свою часть», — написал Пашинян в социальных сетях.

По его словам, концепция «реальной Армении» отличается от исторической стремлением к благосостоянию, свободе, справедливости и безопасности.

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Пашинян извинился перед армянами
Мир

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