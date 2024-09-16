Пашинян извинился перед армянами

283 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ выбрал «реальную Армению» вместо «исторической». Он извинился за то, что вместе с предыдущими руководителями страны принуждал армян жить в «историческом цикле».

«Я убеждён, что наш народ уже давно сделал свой выбор в пользу реальной Армении. Но мы, управленцы разных времён, не слышали этого и фактически вынуждали наш народ жить в «историческом цикле». За это мы должны просить прощения, и я прошу прощения за свою часть», — написал Пашинян в социальных сетях.

По его словам, концепция «реальной Армении» отличается от исторической стремлением к благосостоянию, свободе, справедливости и безопасности.