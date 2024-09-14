ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в депутаты

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На заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана было рассмотрено обращение зарегистрированного по Тертер-Агдере-Геранбойскому избирательному округу № 97 кандидата Мухтарлы Галандара Шамиль оглу, заявил секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

В своем заявлении он указал, что в ходе процесса голосования были несоответствия требованиям законодательства, сказала она.

«В результате разбирательств было установлено, что жалоба не обоснована. Поэтому решение окружной избирательной комиссии должно быть оставлено в силе», – отметила Мухтарова.

Вопрос был принят путем голосования.

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано 112 тысяч 749 местных наблюдателей. Более 65 тысяч из них – представители политических партий. Количество зарегистрированных международных наблюдателей составило 598 человек, которые представляют 51 организацию, 69 стран.

Из 990 зарегистрированных кандидатов на парламентских выборах 305 являются представителями 25 политических партий. Хотя 371 кандидат – члены политических партий, они не были выдвинуты партиями, в которых состоят. Всего 676 кандидатов имеют политическую партийную принадлежность.