Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Главное Политика

ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в депутаты

ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в депутаты

На заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана было рассмотрено обращение зарегистрированного по Тертер-Агдере-Геранбойскому избирательному округу № 97 кандидата Мухтарлы Галандара Шамиль оглу, заявил секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

В своем заявлении он указал, что в ходе процесса голосования были несоответствия требованиям законодательства, сказала она.

«В результате разбирательств было установлено, что жалоба не обоснована. Поэтому решение окружной избирательной комиссии должно быть оставлено в силе», – отметила Мухтарова.

Вопрос был принят путем голосования.

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано 112 тысяч 749 местных наблюдателей. Более 65 тысяч из них – представители политических партий. Количество зарегистрированных международных наблюдателей составило 598 человек, которые представляют 51 организацию, 69 стран.

Из 990 зарегистрированных кандидатов на парламентских выборах 305 являются представителями 25 политических партий. Хотя 371 кандидат – члены политических партий, они не были выдвинуты партиями, в которых состоят. Всего 676 кандидатов имеют политическую партийную принадлежность.

Теги:
Из этой рубрики
Трех американцев и британца приговорили к смертной казни в Конго
Мир

Трех американцев и британца приговорили к смертной казни в Конго

2024/09/14, 18:36
Трамп считает, что может по телефону решить проблемы с КНДР и Ираном
Мир

Трамп считает, что может по телефону решить проблемы с КНДР и Ираном

2024/09/14, 18:03
Рябков: РФ доводит до США необходимые сигналы для избежания неконтролируемого кризиса
Мир

Рябков: РФ доводит до США необходимые сигналы для избежания неконтролируемого кризиса

2024/09/14, 17:53
ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в депутаты
Политика

ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в депутаты

2024/09/14, 17:47
Азербайджано-китайское военно-техническое сотрудничество обсуждено в Пекине
Политика

Азербайджано-китайское военно-техническое сотрудничество обсуждено в Пекине

2024/09/14, 15:51
Названа позиция Папы Римского по ударам ВСУ вглубь России
Мнения

Названа позиция Папы Римского по ударам ВСУ вглубь России

2024/09/14, 15:28
Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Мир

Более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

2024/09/14, 15:13
Оверчук: Разблокирование коммуникаций между Ереваном и Баку возможно в рамках договоренностей 2020 года
Политика

Оверчук: Разблокирование коммуникаций между Ереваном и Баку возможно в рамках договоренностей 2020 года

2024/09/14, 13:39
Госдеп: Блинкен приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении
Политика

Госдеп: Блинкен приветствует прогресс в переговорах Азербайджана и Армении

2024/09/14, 11:09