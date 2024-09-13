Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в США на переговоры с президентом Джо Байденом, в ходе которых планируется обсуждение вопроса о разрешении Украине использовать дальнобойные ракеты западного производства против России.

В самолете, летящем в США, Стармер прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что предоставление таких ракет сделает Запад прямым участником конфликта с Россией. Ответ премьера был уклончивым. Он отметил, что Запад не стремится вступать в войну с Россией и не подтвердил прямо намерения разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты по России, но и не опроверг возможность такого решения.

«Мы не ищем конфликта с Россией, у нас нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, и Украина имеет право на самооборону. Поэтому мы предоставляем обучение и возможности. Очевидно, что нужны дальнейшие обсуждения характера этих возможностей», – заявил Стармер.

По его словам, на встрече с Байденом они обсудят не только тактические вопросы, такие как дальнобойные ракеты, но и общую стратегию поддержки Украины.

Между тем, по данным британского канала ITV, Стармер «дал понять», что Украина не получит разрешение на дальнобойные удары по РФ после его сегодняшней встречи с Байденом.