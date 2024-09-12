Крестовый поход Франка Швабе против Азербайджана на сцене ПАСЕ

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Есть в немецком политикуме такой персонаж — Франк Швабе. Формально — глава немецкой делегации в ПАСЕ и по совместительству председатель группы социалистов, демократов и зелёных в ПАСЕ. А ещё — один из вдохновителей и организаторов нынешней антиазербайджанской кампании в Совете Европы.

На днях, услышав, что депутату, голосовавшему за непризнание полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, въезд в нашу страну закрыт и будет закрыт до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены, он устроил очередную истерику: «Парламентскую ассамблею Совета Европы, безусловно, нельзя шантажировать», «политзаключённые должны быть освобождены», «Азербайджан должен в полной мере сотрудничать с Комитетом по борьбе с пытками», и, конечно, «не должно быть никаких запретов на въезд». Ну неудобно господину Швабе: он вроде возглавляет в ПАСЕ фракцию «зелёных», а его на «климатический» саммит СОР29 не пускают.

Господину Швабе можно было бы посоветовать погуглить, что такое, к примеру, Венская конвенция. Тогда бы он, возможно, понял, что любое государство имеет право отказать во въезде любому иностранцу, не объясняя причин. А причины герру Швабе объяснили, причём весьма доходчиво.

Но куда интереснее ознакомиться с «послужным списком» господина Швабе. И освежить в памяти те заявления, которые он делал в адрес Азербайджана и Турции хотя бы за последние годы.

Так, в 2018 году господин Швабе ни много ни мало пытается легитимизировать оккупационную хунту в Ханкенди. И выносит в ПАСЕ собственноручно подготовленную резолюцию «Неограниченный доступ мониторинговых миссий по правам человека на территории стран-членов СЕ, включая “серые зоны”», на основе которой мониторинговые миссии по правам человека должны были бы получить право посещать оккупированные территории. В Армении эта резолюция вызвала бурную радость, но легитимизировать оккупацию не удалось.

Во время 44-дневной Отечественной войны этот персонаж назидательным тоном изрекает в своём Х: «Вмешательство #Турции в конфликт #Армении и #Азербайджана неприемлемо. Все военные подразделения должны быть выведены, бои должны быть прекращены, и обе стороны должны объединиться для переговоров, чтобы решить конфликт мирным путём». Напомним: никаких турецких военных подразделений на фронте не было. Господин Швабе просто разгонял армянские нарративы. А ещё как минимум непонятно, почему этот депутат Бундестага позволяет себе говорить с Азербайджаном ультимативным тоном. Это та ситуация, когда в быту спрашивают: ты что, шибко много наперёд себя знаешь?

Далее, 29 октября 2020 года господин Швабе разразился в Бундестаге эмоциональной речью: «В конце этот конфликт невозможно будет решить силовым путём, можно получить территориальные завоевания, однако это не приведёт к умиротворению, в том числе для Азербайджана. В конце концов должны будут вестись переговоры на площадке ОБСЕ». Опять-таки напомним: 27 сентября 2020 года Армения начала обещанную своим министром обороны «новую войну за новые территории». Наступать собирались до разрыва трубопроводов, оккупации Гянджи и выхода к российской границе. Но война пошла не по плану, Азербайджан перешёл в контрнаступление и начал планомерно возвращать свои территории. Так о каких «завоеваниях» верещал господин Швабе? Как государство может «завоёвывать» собственные территории? Неуважаемый депутат никогда в жизни не держал в руках географическую карту? И не знает, что Карабах и Восточный Зангезур — территория Азербайджана? Более того, в той же речи Швабе умудрился заявить, что «авторитарные азербайджанские власти начали войну из внутриполитических соображений». Обвинения в авторитаризме — вещь удобная: их легко «навесить» на любую страну, даже при наличии оппозиционных партий, контролируемых ими СМИ, свободного интернета и т. д. А герру Швабе ещё и очень не хочется признавать, что, во-первых, войну начала Армения, а во-вторых, Азербайджан освобождает собственные территории. Вот и приходится ему изворачиваться, изобретая самые невероятные словесные конструкции, а на выходе получается пародия.

После антитеррористических рейдов Азербайджана в сентябре 2023 года у господина Швабе случился новый всплеск активности. Он как раз занял пост уполномоченного федерального правительства ФРГ по вопросам свободы религии и вероисповедания. И тут же, в октябре 2023 года, заявил, что он «обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе» и опасается, что «Азербайджан пытается уничтожить все свидетельства армяно-христианской религии». «Швабе ссылается на опыт с религиозными памятниками в эксклаве Нахчыван, который был завоёван Азербайджаном в 2020 году, и где были разрушены места армяно-христианской жизни». О том, что Нахчыван никто не «завоёвывал» в 2020 году, то ли господину Швабе не доложили, то ли факт-чекинг его вообще не интересует, особенно если надо фонтанировать грязью в адрес Азербайджана.

В конце концов, если изобретать «разрушение мест армяно-христианской жизни», почему бы для пущего эффекта, вполне в соответствии с заветами доктора Геббельса, не изобрести ещё и «завоевание Нахчывана»? Далее, что такое «места армяно-христианской жизни»? В Армении есть претензии на Нахчыван, и там тоже активно разгоняют миф об «уничтожении хачкаров» и т. д. В самом деле, традиционные «технологии» обоснования территориальных претензий в Армении — это найти на «интересующих» землях что-то такое, что можно выдать за «древние армянские памятники». А если их нет, а территорию захватить хочется, в ход идут вопли о «разрушении армянского наследия». Если же речь о Карабахе, то нелишне напомнить господину Швабе про «древнюю армянскую церковь», построенную в 1996 году на месте разрушенного домовладения азербайджанской семьи Ибрагимовых в Лачине, или «древнюю часовню» в оккупированном Джебраиле 2017 года постройки. Но на такие «мелочи» депутат внимания не обращает. Ему не за это платят. И не хочется даже спрашивать, почему уполномоченный по вопросам свободы религии и вероисповедания не посчитал нужным отреагировать на разрушение в Карабахе 64 из 67 мечетей, мусульманских святилищ, даже кладбищ. Его интересует исключительно «христианское наследие».

12 октября того же 2023 года Швабе устанавливает новый «антирекорд». Этот персонаж заявляет: Азербайджан должен сделать всё возможное, чтобы бежавшие из Нагорного Карабаха армяне смогли вернуться и получить доступ к своим домам. И вообще, по его далеко не авторитетному мнению, действия Азербайджана по отношению к местному армянскому населению Нагорного Карабаха являются этнической чисткой, поскольку Лачинский коридор был закрыт, «и людям дали понять, что у них нет будущего».

Не знаем, объяснили ли господину Швабе в раннем детстве, что врать нехорошо. А если могут «поймать за язык», так ещё и невыгодно. Прежде всего, Азербайджан с самого начала объявил, что считает армян Карабаха своими гражданами, что им будут предоставлены все права и т. д. Чего ещё требуют от нашей страны разные герры и мсье? Далее, возвращаться и жить в Азербайджане отказались сами армяне. А как выглядят настоящие «этнические чистки», господин Швабе мог бы увидеть на документальных съёмках, запечатлевших, к примеру, оккупацию Кельбаджара, где профессиональный террорист Монте Мелконян объявляет жителям, что у них несколько часов на то, чтобы уйти — без вещей, пешком, через горные перевалы… Но армяне в картине мира герра Швабе всегда «хорошие», а азербайджанцы — всегда «плохие».

Точно так же «всегда плохой» для господина Швабе является Турция. В мае 2023 года, когда на президентских выборах в Турции, вопреки надеждам многих, победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Швабе закатывает форменную истерику: «Турция не соблюдает основные принципы демократических выборов»! Доказательства? Аргументы? Такими «мелочами» немецкий политик себя не утруждает. То, что для выборов понадобился второй тур, что оппозиция имела возможность агитировать, проводить свои митинги, имела доступ к телеэфиру, — всё это не доказательства демократичности выборов. Вот если бы победили соперники Эрдогана — тогда выборы стали бы «торжеством демократии».

Впрочем, куда больше об отношении господина Швабе к Турции говорят другие факты. В 2018 году этот персонаж на своём личном сайте возмущается: как это так — Турция сняла парламентскую неприкосновенность с члена HDP Эртугрула Кюркчу?! То, что Кюркчу — террорист со стажем, а сама эта партия представляет собой не более чем легальное крыло курдских террористических группировок, немецкого депутата не волнует, и он строчит у себя на странице: «Судебное решение в отношении Эртугрула Кюркчу явно политически мотивировано и несовместимо с требованиями конституционного государства… Я требую отмены приговора, восстановления основополагающих принципов верховенства закона в Турции и уважения правовых норм Совета Европы, к которым Турция привержена в силу своего членства». Надо полагать, в представлениях герра Швабе «требования конституционного государства» не предусматривают право защищать свою территориальную целостность и пресекать сепаратизм. Вполне предсказуемо, что господин Швабе отметился и по теме «геноцида армян». Оказывается, «речь идёт не о личной ответственности — как может идти речь о личной ответственности за геноцид, имевший место 100 лет назад! — но речь идёт об общей ответственности Турции и об ответственности перед армянами». То, что никакого «геноцида» на самом деле не было, разумеется, господина Швабе не интересует. Турция должна быть виновата просто потому, что это Турция.

И как-то уже не удивляет, что именно Франк Швабе явился главным вдохновителем абсурдного художественного фильма «Am Abgrund» про Азербайджан, показанного на телеканале ARD, про «честного немецкого депутата», который состоит в отношениях с бакинской армянкой, причём дочь этой армянки живёт в Баку, принадлежит к ЛГБТ-тусовке и одновременно борется с коррупцией, ну и, разумеется, присутствует здесь и «оккупация Карабаха» (по логике Швабе, это Азербайджан «оккупировал» собственную территорию), и нехорошие европейцы, которые на всё закрывают глаза, потому как Азербайджан — поставщик ценного сырья в Европу… Возможно, он рассчитывал при этом, что на его фильм будут ссылаться, как на исторический документ — давний оглушительный ляп New York Times, где сослались на роман Франца Верфеля «40 дней Муса-дага» как на исторический документ, воодушевил слишком многих.

В общем, если подытожить, то получается, что господин Швабе просто использует любую возможность подгадить Азербайджану, неважно, надо ли для этого использовать фейки, ложь или «художественный фильм».

И очень интересно было бы узнать, откуда у господина Швабе такое рвение. Впрочем, ответ на этот вопрос давно известен. Как и уровень коррупции в Европарламенте, ПАСЕ и т. д. И то, что ARD не очень хочется снимать фильмы об этом, мало что меняет.

Отдел политики Minval.az