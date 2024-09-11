В России ответили Ирану по поводу Зангезурского коридора |
Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев |
СМИ: Киев получит разрешение бить ракетами ATACMS по России |
Украина может разорвать дипотношения с Ираном |
Баку обвинил Пашиняна в искажении действительности |
В Румынии отмечают роль Азербайджана в европейской энергобезопасности |
Гасанов: Реваншистские действия Армении все еще продолжаются |
Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште |
Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась |
Главное Общество

«Расширяем возможности: программа поддержки женщин» от Azercell продолжает прием заявок

«Расширяем возможности: программа поддержки женщин» от Azercell продолжает прием заявок

Azercell продлевает срок подачи заявок на конкурс социальных проектов, направленный на улучшение положения женщин в обществе, а также повышение их материального и морального благополучия. Неправительственные и некоммерческие организации могут подать свои предложения по указанной ссылке до 24.09.2024.

В рамках конкурса будут выбраны 2 проекта, на реализацию каждого из которых Azercell выделит грант на сумму 5 000 AZN. *

Напомним, что проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из следующих направлений:

  • Повышение уровня знаний и навыков женщин в различных областях;
  • Предоставление женщинам практических знаний в сфере предпринимательства и деловой активности;
  • Формирование у женщин новых навыков в сферах технологий и инноваций;
  • Повышение правовой и финансовой грамотности женщин;
  • Популяризация здорового образа жизни среди женщин.

Дополнительная информация: Расширяем возможности: программа поддержки женщин от Azercell.

Отметим, что заявки на участие в конкурсе принимаются на азербайджанском языке. К заявке необходимо приложить подробную информацию о бюджете, необходимом для реализации проекта.

ООО «Azercell Telecom» желает успехов всем участникам конкурса!

* Сумма гранта может меняться в зависимости от оценки проекта жюри и может превышать или быть ниже указанной суммы.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку реализуются новые проекты по водоснабжению и канализации (видео)
Общество

В Баку реализуются новые проекты по водоснабжению и канализации (видео)

2024/09/11, 14:01
Дорожная полиция предупредила водителей о месячнике "Внимание, дети!"
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о месячнике «Внимание, дети!»

2024/09/11, 13:48
Марк Либби: "США всегда будут ценить поддержку Азербайджана, который был с нами"
Общество

Марк Либби: «США всегда будут ценить поддержку Азербайджана, который был с нами»

2024/09/11, 12:15
«Расширяем возможности: программа поддержки женщин» от Azercell продолжает прием заявок
Общество

«Расширяем возможности: программа поддержки женщин» от Azercell продолжает прием заявок

2024/09/11, 11:48
Меняется график движения поездов по маршруту Агстафа-Баку
Общество

Меняется график движения поездов по маршруту Агстафа-Баку

2024/09/11, 11:34
Гражданин Азербайджана привез из Стамбула в чемодане 25 кг серебра
Общество

Гражданин Азербайджана привез из Стамбула в чемодане 25 кг серебра

2024/09/11, 10:25
Еще одна группа лачинцев возвращается домой
Общество

Еще одна группа лачинцев возвращается домой

2024/09/11, 09:10
В Ходжавенде произошел пожар, к тушению были привлечены два вертолета (видео)
Общество

В Ходжавенде произошел пожар, к тушению были привлечены два вертолета (видео)

2024/09/11, 09:02
Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан (фото)
Общество

Жители Кахраманмараша благодарят Азербайджан (фото)

2024/09/10, 21:56