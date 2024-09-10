Каир разрешил Аббасу въехать в Газу через Египет

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Палестинский лидер Махмуд Аббас, заявивший о планах посетить сектор Газа, может въехать в анклав через территорию Египта, Каир согласен дать на это разрешение. Об этом сообщил портал Ynet.

Как заявил порталу источник высокого ранга в Палестинской национальной администрации, вопрос о визите Аббаса в сектор Газа «будет решен после речи, с которой он, как ожидается, выступит перед ООН 26 сентября. «Египет поощряет визит и готов разрешить Абу Мазену (Махмуду Аббасу) въехать в сектор Газа через египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах», – сказал собеседник израильского издания.