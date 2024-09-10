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Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, юго-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 80-90%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днём 20-25° тепла.

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