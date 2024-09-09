Армения расширяет свою повестку с ЕС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с вице-председателем Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

Премьер-министр приветствовал визит господина Схинаса в Армению и отметил, что он будет способствовать обсуждению повестки сотрудничества и дальнейшему развитию взаимодействия Армения-ЕС. Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что это важный момент для отношений между Европейским союзом и Республикой Армения.

“Я рад, что в наших отношениях фиксируются значимые изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение об оказании помощи Республике Армения в рамках Европейского фонда мира, что мы высоко ценим”, — сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, Армения фактически расширяет свою повестку с Европейским союзом. Премьер-министр добавил, что особенно после его выступления в Европейском парламенте в прошлом году в нашей стране продолжаются дискуссии относительно возможности вступления Республики Армения в Европейский союз.

“Это не простой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому нужно подходить к этой теме подробно и комплексно. Здесь будет важно услышать наблюдения и советы наших партнеров из ЕС”, — сказал глава правительства.

Никол Пашинян подчеркнул важность деятельности Европейской гражданской миссии в Армении в контексте обеспечения мира и стабильности в регионе. Премьер-министр также подчеркнул важность тесного сотрудничества с ЕС в более эффективном продвижении институциональных реформ в нашей стране.