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В Ереване объяснили, почему Армения не выходит из СНГ

В Ереване объяснили, почему Армения не выходит из СНГ

Армения не может отказаться от формата СНГ, поскольку основой переговоров с Азербайджаном является его главный документ – Алма-Атинская декларация. Это заявил спикер НС Ален Симонян, касаясь вопроса решения Армении об участии в неформальном саммите СНГ.

“Одним из столпов СНГ является Алма-Атинская декларация, с которой сегодня Армения работает по всем своим переговорным направлениям. И мы не можем отказаться от формата, базовый документ которого является основой наших основных переговоров. Это очень важно и с точки зрения безопасности”, – сказал Симонян.

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