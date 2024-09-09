В Ереване объяснили, почему Армения не выходит из СНГ

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Армения не может отказаться от формата СНГ, поскольку основой переговоров с Азербайджаном является его главный документ – Алма-Атинская декларация. Это заявил спикер НС Ален Симонян, касаясь вопроса решения Армении об участии в неформальном саммите СНГ.

“Одним из столпов СНГ является Алма-Атинская декларация, с которой сегодня Армения работает по всем своим переговорным направлениям. И мы не можем отказаться от формата, базовый документ которого является основой наших основных переговоров. Это очень важно и с точки зрения безопасности”, – сказал Симонян.