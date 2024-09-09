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Прогноз: Армения может остаться без армян

Прогноз: Армения может остаться без армян

Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тысяч человек, до 2,2 млн.

Об этом Sputnik Армения сообщил председатель Аудиторской палаты Армении Наири Саркисян.

«В случае сохранения таких темпов, в ближайшие 25 лет в стране не останется армян», – сказал Саркисян.

По его словам, главные причины – низкий коэффициент рождаемости, эмиграция и последствия войны в Карабахе.

В частности, в прошлом году Армению покинули и не вернулись 48 тыс граждан. После начала войны в Украине число граждан Армении, выезжающих в Россию, уменьшилось, однако выстроились очереди на розыгрыш грин-карт в США. Глава Аудиторской палаты не исключает, что до конца года число покинувших Армению может быть выше показателя за 2023 год.

Снизился и средний коэффициент рождаемости в Армении.

Саркисян также отметил патовую ситуация и по части безработицы в стране.

Также председатель Аудиторской палаты Армении отметил, 70% водных ресурсов не управляются, утекают из Армении «в виде потерь в Азербайджан».

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