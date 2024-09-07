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Главное Мир

Больному раком Карлу III стало лучше

Больному раком Карлу III стало лучше

Состояние больного раком короля Великобритании Карла III показывает положительную динамику. Об этом сообщает агентство PA Media со ссылкой на источника во дворце.

Согласно информации, здоровье короля улучается. Источник заявил, что его здоровье остается главным приоритетом. Кроме того, он отметил, что с самого начала болезни король стремился выполнять свои публичные обязанности на максимум, тем самым доказывая, что способен еще многое сделать. Стало известно о том, что 8 сентября состоится годовщина его восшествия на престол. По словам источника, в этот день король планирует посетить церковь и провести время в уединенных молитвах.

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