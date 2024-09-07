Глава MI6 не стал оценивать перспективы ВСУ в Курской области

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Глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур отказался давать оценки того, сколько еще украинские военные смогут продержаться в Курской области. Вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом Мур выступал в Лондоне на мероприятии, организованном газетой Financial Times.

«Пока слишком рано говорить, как долго украинцы смогут продержаться в Курской области», – отметил Мур, назвав решение Киева попытаться дестабилизировать ситуацию в Курской области «дерзким и смелым».

При этом он подчеркнул, что сейчас не видит «никаких свидетельств того, что власть [президента РФ Владимира] Путина ослабевает».