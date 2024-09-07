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Пашинян зазывает нового премьера Франции в Ереван

Пашинян зазывает нового премьера Франции в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорейший визит нового премьера Франции Мишеля Барнье. Об этом он написал в поздравительном послании Барнье в связи с его назначением на пост премьера, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Армянский премьер выразил готовность совместными усилиями расширять многопрофильную повестку Армения-Франция и реализовывать новые амбициозные программы, в том числе, в сфере экономического сотрудничества.

«Уверен, что наши правительства и впредь будут тесно сотрудничать на благо углубления многовековой крепкой дружбы армянского и французского народов и развития установленных между нашими двумя государствами особых отношений, в чем вы лично сыграли большую роль. Одним из лучших примеров является официальное открытие дипломатического представительства Франции в Армении», – отметил Пашинян.

«С нетерпением жду вашего официального визита в Армению в ближайшем будущем, что станет прекрасным поводом для обсуждения вопросов расширения развивающегося сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ», – подчеркнул армянский премьер.

Напомним, что Барнье в 2021 году совершил незаконный визит на оккупированные Арменией земли Азербайджана.

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