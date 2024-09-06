Зеленский жалеет, что Украина не может ударить по Кремлю

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Украина не сможет атаковать Кремль западным оружием в случае разрешения на удары вглубь России.

Об этом на сессии 50-го международного форума «Амброзетти» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится того, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать, – сказал Зеленский. – Потому что эти средства дальнобойного поражения, которые есть у вас или у ваших партнеров, – это около 200 км».

Он подчеркнул, что вопрос дальнобойности действительно является серьезным, поскольку Россия ежемесячно использует более 4 тыс. авиабомб на востоке Украины, и «ключа к решению такой проблемы нет».

При этом российская авиация, которая запускает бомбы, находится на аэродромах в 100–150–300 км от границы Украины, рассказал Зеленский.

«Что мы хотим? Как использовать эти средства дальнего поражения против военных аэродромов? Использовать это вооружение, которое может сработать на 100 и 300 км. Нет никаких других идей. […] Мы не целимся по гражданским… Мы никогда не били по их гражданской инфраструктуре», – указал президент Украины.