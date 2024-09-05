В Армении хотят запустить сбор подписей по вопросу вхождения в ЕС

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В ЦИК Армении представлено решение о формировании инициативной группы с целью внесения проекта закона «О начале процесса вступления Армения в Европейский союз».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что документ представлен группой из 51 гражданина. Они назначили своим уполномоченным представителем зампреда партии «Республика» Артака Зейналяна. Документы приняла заместитель главы ЦИК Нунэ Ованнисян.

ЦИК должен в 10-дневный срок рассмотреть заявку о регистрации инициативной группы и ее уполномоченного представителя.