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На дороге к границе с Ираном будет ограничено движение на 2 месяца

На дороге к границе с Ираном будет ограничено движение на 2 месяца

Движение автотранспортных средств на дороге Алят-Астара будет частично ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с началом работ по установке системы электронных весов на 11,3 км автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном (территория Хыдырлы) с завтрашнего дня в течение примерно 2 месяцев движение транспортных средств будет частично (с перерывами) ограничено и организовано по объездной дороге.

«Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при передвижении на указанном участке дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения», – говорится в сообщении.

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