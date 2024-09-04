Армяне обстреляли наши позиции в Нахчыванском направлении |
Наш пловец стал бронзовым призером Паралимпиады |
Вучич исключил поставки истребителей Украине |
Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения |
Армения начинает пересмотр своей Конституции |
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране |
Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина |
Ереван хочет поручить безопасность транспортных коммуникаций с Баку частным охранным агентствам |
Кулеба подал в отставку |
Главное Политика

В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом

В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом

Решение властей Армении сблизиться с Западом является стратегическим.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Он подчеркнул, что Ереван прекрасно понимает, что ему нужно, и хочет находиться в той среде, ценности которой разделяет, а также отметил, что у армянского народа и правительства – европейские устремления.

«Мы должны ценить время, которое нам дается, ведь кто-то может войти в дверь и вывести нас оттуда. У нас нет времени ждать, и это стратегическое решение, принятое правительством Армении», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом
Политика

В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом

2024/09/04, 20:06
ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека
Политика

ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека

2024/09/04, 20:02
Лавров предостерег от шуток с "красными линиями" России (видео)
Политика

Лавров предостерег от шуток с «красными линиями» России (видео)

2024/09/04, 20:00
Армения начинает пересмотр своей Конституции
Политика

Армения начинает пересмотр своей Конституции

2024/09/04, 16:28
Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина
Политика

Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина

2024/09/04, 14:20
Айрапетян назвала планы Общины Западного Азербайджана «серьёзной угрозой» для Еревана
Политика

Айрапетян назвала планы Общины Западного Азербайджана «серьёзной угрозой» для Еревана

2024/09/04, 14:05
Ереван снова подтвердил нежелание мирного урегулирования с Баку
Политика

Ереван снова подтвердил нежелание мирного урегулирования с Баку

2024/09/04, 13:54
Захарова - Пашиняну: "Хотелось бы понять кто в ком находится" (видео)
Политика

Захарова – Пашиняну: «Хотелось бы понять кто в ком находится» (видео)

2024/09/04, 13:28
Захарова о Франции: Они не готовы ответить за то, что творят сами
Политика

Захарова о Франции: Они не готовы ответить за то, что творят сами

2024/09/04, 12:51