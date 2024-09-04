В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом

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Решение властей Армении сблизиться с Западом является стратегическим.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Он подчеркнул, что Ереван прекрасно понимает, что ему нужно, и хочет находиться в той среде, ценности которой разделяет, а также отметил, что у армянского народа и правительства – европейские устремления.

«Мы должны ценить время, которое нам дается, ведь кто-то может войти в дверь и вывести нас оттуда. У нас нет времени ждать, и это стратегическое решение, принятое правительством Армении», – отметил он.