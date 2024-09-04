Армения начинает пересмотр своей Конституции |
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране |
Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина |
Ереван хочет поручить безопасность транспортных коммуникаций с Баку частным охранным агентствам |
Кулеба подал в отставку |
Мехрибан Алиева: Спасибо всем победителям (фото) |
Бегунья Ламия Велиева выиграла Паралимпиаду с мировым рекордом (фото, видео) |
Итоги выборов в ММ: МИД России осудил предвзятые оценки Запада |
Омер Челик: Турция подала заявку на вступление в БРИКС |
Главное Общество

Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!

Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!

Теперь смартфоны HONOR и тарифные пакеты «SuperSən» стали еще доступнее! В преддверии нового учебного года Azercell запускает новую кампанию, предлагая интернет- и голосовые услуги на более выгодных условиях.

В рамках специального предложения абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в центрах продаж Azercell по цене от 229 манатов, получают скидку в 50% на тарифные пакеты «SuperSən 6GB», «SuperSən 10GB», «SuperSən 20GB» или «SuperSən 30GB» на шесть месяцев. Для активации тарифного пакета достаточно отправить соответствующее ключевое слово на короткий номер 7575. Также доступно подключение через USSD-код или приложение «Azercell». Отметим, что по окончании 6 месяцев подписка на выбранный тарифный пакет будет автоматически продлена по стандартной цене.

Кампания действует до 30 сентября 2024 года. Для более подробной информации просим посетить страницу: bit.ly/acell_honor_az

Начните новый учебный год с выгодными предложениями от Azercell!

Теги:
Из этой рубрики
Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!
Общество

Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!

2024/09/04, 16:47
Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди
Общество

Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди

2024/09/04, 16:27
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране
Общество

МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране

2024/09/04, 15:46
В Азербайджане появится "маленькая Швейцария": так будет выглядеть поселок Истису (фото)
Общество

В Азербайджане появится «маленькая Швейцария»: так будет выглядеть поселок Истису (фото)

2024/09/04, 15:25
Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу
Общество

Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу

2024/09/04, 15:03
В Азербайджане растёт число пенсионеров: какие проблемы нас ожидают?
Общество

В Азербайджане растёт число пенсионеров: какие проблемы нас ожидают?

2024/09/04, 14:37
Завтра в Ясамальском районе будет закрыта одна из дорог
Общество

Завтра в Ясамальском районе будет закрыта одна из дорог

2024/09/04, 13:58
Генпрокуроры Азербайджана и России подписали меморандум о взаимопонимании
Общество

Генпрокуроры Азербайджана и России подписали меморандум о взаимопонимании

2024/09/04, 13:41
Автостоянки на станциях электрички по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт стали бесплатными
Общество

Автостоянки на станциях электрички по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт стали бесплатными

2024/09/04, 13:06