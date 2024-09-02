Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября

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Центральная избирательная комиссия должна обеспечить подведение итогов выборов в Милли Меджлис не позднее чем за 20 дней со дня голосования.

Это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

В связи с прошедшими внеочередными парламентскими выборами этот период охватывает период до 22 сентября.

В течение 24 часов после составления протокола об общих итогах выборов Центральная избирательная комиссия должна представить в Конституционный суд соответствующие документы для утверждения итогов и результатов выборов.

Конституционный суд в течение 10 дней после получения соответствующих документов (если этого требует процесс проверки, срок может быть увеличен) проверит и утвердит итоги и результаты выборов в Милли Меджлис.