Путин рассказал, почему Украина атаковала Курскую область

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия «разберётся с украинскими бандитами, стремящимися дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах». По его словам, Украина не заинтересована в прекращении боевых действий, поскольку власти страны боятся проиграть выборы после отмены военного положения.

Путин также подчеркнул, что российская армия в рамках специальной военной операции (СВО) активно продвигается, устанавливая контроль над территориями площадью в квадратные километры. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, однако прежде необходимо ликвидировать угрозу со стороны проникших на российскую территорию боевиков.

Президент РФ выразил уверенность, что действия российских спецподразделений в ходе СВО заслуживают признания и должны быть увековечены в литературе. Он выразил надежду, что о подвигах бойцов будут написаны книги.